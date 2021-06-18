Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor
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Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor

Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesinin mahallelerde gerçekleştirdiği projelerden biri olan Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Aliağa Belediyesinin mahallelerde gerçekleştirdiği projelerden biri olan Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Mayıs ayında kamuoyuna duyurulan ve 3 ayda tamamlanması planlanan parkta hummalı çalışmalar devam ediyor.

Aliağa ilçesinde, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri yakınındaki Yeni Mahalle Parkı projesinde; elektrik, sulama ve dolgu gibi alt yapı işlemleri tamamlandı. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler; bordur, beton ve toprak serme işlemlerine ise devam ediyor.

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Yeni Mahalle Parkı'nın 5 bin 500 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Kısa süre içerisinde belediye ekiplerince park alanına farklı türlerde 300 ağaç ve çeşitli bitki türleri dikilecek. Mahalle sakinlerinin yeşille iç içe huzurla vakit geçirebilecekleri park alanında; modern oyun grupları, seyir ve dinlenme alanları ile 40 araçlık otopark bulunuyor. Parkta yetişkinler için iki ayrı noktada dış mekan fitness grupları bulunacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor
Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor
Aliağa Belediyesinin Yeni Mahalle Parkı projesinde imalatlar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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