Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı
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Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı

11.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı

Aliağa Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen "Miraç Kandili" münasebetiyle kentteki 10 camide vatandaşlara kandil paketi dağıttı.

Aliağa Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen "Miraç Kandili" münasebetiyle kentteki 10 camide vatandaşlara kandil paketi dağıttı.

Aliağa Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Miraç Kandilinde de geleneği bozmadı. Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker, lokum ve kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık bin 500 kandil paketi ikram edildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı
Aliağa Belediyesinden kandil simidi ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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