Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi
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Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi

27.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:33
Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle Atatürk posterleri dağıttı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle Atatürk posterleri dağıttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personeli; İstiklal Caddesi, Aliağa Sanayi Sitesi, kent merkezi, Helvacı ve Yeni Şakran mahallelerinde bulunan esnafa 2 bin adet Atatürk posteri dağıtımına başladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla harekete geçen ekibin bayrak dağıtıma, 29 Ekim Perşembe günü de dahil olmak üzere devam edeceği bildirildi. Sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, Başkan Acar'a teşekkür etti. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi
Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi
Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi
Aliağa Belediyesinden esnafa Cumhuriyet Bayramı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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