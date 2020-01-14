Aliağa Belediyesinden çocuklara tatil eğlencesi

14.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:50

Aliağa Belediyesi, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı.



Aliağa ilçesinde, yarıyıl tatiline başlayacak çocukları animasyon, sinema gösterimlerinin yanı sıra keyifle izleyebilecekleri birçok kültür-sanat etkinlikleri bekliyor. Sömestr tatiline özel bir dizi etkinlik düzenleyen Aliağa Belediyesi, birbirinden eğlenceli tiyatro, kukla, ilizyonist ve Hacivat-Karagöz gösterimleriyle çocukların verimli bir tatil geçirmelerini planladı.



Organize edilen programların, 18 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayarak 22 Ocak 2020 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. Yeni Şakran ve Helvacı Düğün Salonları, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, Aliağa Gençlik Merkezinde yapılacak etkinlikler hakkında detaylı bilgiyi ise Aliağa Belediyesinden ulaşılabileceği açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA