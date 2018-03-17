Aliağa Belediyesinden Bir Çalıştay İki Sempozyum

Aliağa Belediyesi, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği 'Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu'nun ardından bir çalıştay iki sempozyum için daha hazırlıklara başladı.

Aliağa'nın geçmişten geleceğe tüm yönleriyle akademik bir çerçevede ele alınması için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği sempozyumlara yenilerini ekleyecek. Akademik çevrelerce desteklenecek olan çalıştay ve sempozyumların yapılacağı tarihleri belirleyen Aliağa Belediyesi, mayıs ayının ikinci haftasında 'Turizm Çalıştayı', eylül ayının son haftasında 'Aliağa Arkeoloji Sempozyumu', ekim ayının üçüncü haftasında ise '2.Aliağa Sempozyumu'nu gerçekleştirecek.

1. Aliağa Sempozyumu kitaplaştırıldı

14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi'nin bilimsel organizasyonu, Aliağa Belediyesi'nin de kurumsal desteği ile Hampton By Hilton Otel'de düzenlenen "Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu" kitaplaştırıldı. Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları kapsamında akademik bir dille kitaplaştırılan '1.Aliağa Sempozyumu Bildirileri' 373 saydan oluşuyor. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin beşinci kitabı da olan eser Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Serdar Vardar editörlüğünde hazırlandı. Aliağa ile ilgili akademik çalışmaların yer aldığı bildiri kitabı 1 Nisan'da hem akademi hem de Aliağalı okuyucusuyla buluşacak. Kitaba sahip olmak isteyen tarih severler, kitabı Aliağa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Hilal Masadan ücretsiz olarak edinebilecek.

Bildiride neler paylaşıldı?

Bildiri kitabında, '1.Aliağa Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin tam metinleri yer alıyor. 1.Aliağa Sempozyumunda 10 farklı üniversiteden 30 değerli akademisyen Aliağa ile ilgili bilgi, belge, araştırma ve bilimsel çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca kent belleğini koruma ve geleceğe taşıma, yaşanılan coğrafya ile ilgili tarihi, kültürel, arkeolojik, soyut- somut tüm mirasın ortaya çıkarılması, korunması, geçmişe, gelenek görenek ve ürettiğimiz kültüre sahip çıkma çabalarının önemli bir aşaması olarak gerçekleşti.

Sempozyumda Aliağa'nın tarihi, arkeolojik kültürel miras açısından öneminin ortaya konulmasının yanı sıra, vizyon ve geleceğine ışık tutacak yeni araştırmaların, yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkarılması da amaçlandı. Sempozyum, önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan kazı ve araştırma çalışmaları açısından önemli bilgiler sundu. Ayrıca insanın yerleşmeye başladığı Neolitik Dönem'den itibaren ilk yerleşimler ve diğer antik kentlerle ilgili yapılan kazı ve araştırma sonuçları tartışıldı. Aliağa ve çevresindeki yeni bulgulara göre ilk yerleşme tarihi 8 Bin yıl öncesine kadar götürüldü. - İZMİR