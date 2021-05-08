Aliağa Belediyesinden bayram temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rutin çalışmalarına ek olarak kentin cadde ve sokaklarında genel temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rutin çalışmalarına ek olarak kentin cadde ve sokaklarında genel temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının daha sağlıklı ve temiz bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için kolları sıvadı. Temizlik işlerine bağlı ekipler kent genelinde yaptıkları rutin temizlik çalışmalarını bayram nedeniyle sıklaştırdı.

Bayrama kadar tüm cadde ve sokaklar yıkanacak

Başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında özel sulama aracıyla cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Tazyikli suyla yıkanan cadde ve sokakların yanı sıra dolmuş durakları da pırıl pırıl, hijyenik bir hale getiriliyor. İstiklal Caddesi'nden başlayan temizlik çalışması bayrama kadar tüm cadde ve sokaklarda devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı