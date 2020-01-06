Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
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Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

06.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:19
Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasındaki toplu sözleşme için bir tören düzenlendi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine; Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir-Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile beraberindeki sendika heyeti katıldı.


Yapılan anlaşmaya göre, Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar her ay maaşlarına ek olarak brüt 2 bin 368 TL sosyal denge zammı alacak. Ayrıca çalışanlara, net bin TL eğitim yardımının yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramlarında da net birer liralık ikramiye ödemesi yapılacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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