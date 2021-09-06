Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri'nden Kırtasiye ve Kantinlere Denetim
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Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri'nden Kırtasiye ve Kantinlere Denetim

Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri'nden Kırtasiye ve Kantinlere Denetim
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yoğunluğun oluştuğu kırtasiye, marketlerin kırtasiye reyonları ile öğrencilerin sıklıkla kullandığı okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Yurt genelinde 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi başladı. Aliağa Zabıta Ekipleri, vatandaşların kırtasiye reyonlarında fahiş fiyatlarla karşılaşmaması ve öğrencilerin okul kantinlerinde daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için denetimler yapıyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ MUSTAFA TAHİR ACAR: "DENETİMLERİMİZİ DÜZENLİ ARALIKLARLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kantinleri hijyen kuralları ve ürünlerin son kullanma tarihleri, kırtasiyeleri ise fiyat etiketleri yönünden denetlediklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kasa fiyatları ile etiket fiyatlarının tutarlılık gösterip göstermediğine dikkat ediyoruz. Okul kantinlerinde öğrencilerin sağlığı için kovid-19 kurallarının daha sıkı uygulanmasını istiyoruz. Bu konuda kantin işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kırtasiyelerde ise fahiş fiyatlara rastladığımız takdirde tutanak ile sanayi ticaret il müdürlüğümüze iletiyoruz. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alış veriş yapabilmeleri için denetimlerimizi yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Aliağa Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi tüm birimleriyle seferber olarak okul ve okul çevresinde hazırlıklarını tamamladı. Hijyen konusuna son derece önem verilirken Temizlik İşleri Müdürlüğü okul bahçelerinde yıkama, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri sınıf ve okul çevrelerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerdeki okulların bakım ve onarımlarını tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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