Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları Açılıyor

Aliağalı Gençler Tatilin Keyfini Spor Yaparak YaşayacakAliağa'da Yüzde 50 Kapasiteyle Ücretsiz Yaz KurslarıAliağa Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı açıyor.

Aliağalı Gençler Tatilin Keyfini Spor Yaparak Yaşayacak

Aliağa'da Yüzde 50 Kapasiteyle Ücretsiz Yaz Kursları

Aliağa Belediyesi çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı açıyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek spor kurslarından bu yıl ücret alınmayacak.

Farklı branşlarda verdiği kurslarla binlerce Aliağalı çocuğa kapılarını açan Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz döneminde çocuklara sporla iç içe bir tatil yaşatacak. Basketbol, Futbol, Voleybol, Karate, Güreş ve Satranç kursları ile çocukların hem eğlenmeleri hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Yaz Spor Okulları kapsamında bayanlara özel Aliağa, Helvacı ve Yeni Şakran'da Pilates kursu da açılacak.

Basketbol kurslarına 2009-2013; Futbol kurslarına 2009-2014; Voleybol kurslarına 2010-2013; Karate kurslarına 2011-2014; Güreş kurslarına 2008-2012 doğumlular; Satranç kurslarına ise 6 yaş (2015 doğumlu) ve üzerindekiler başvuru yapabilecek.

Futbol, Karate ve Güreş için başvurular 14-15 Haziran 2021 tarihlerinde; Basketbol, Voleybol ve Pilates için başvurular 16-17 Haziran tarihlerinde 10. 00- 16. 00 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'na yapılacak. Satranç kursu için başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 10. 00-16. 00 saatlerinde TOKİ konutları Aliağa Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki Satranç Kulübüne yapılacak.

Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları, kayıt işlemlerinin ardından 21 Haziran 2021 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye Hilal Masa'nın ALO 153 ve 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattını arayarak ulaşılabiliyor.

Kaynak: Habermetre