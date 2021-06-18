Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor
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Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor

Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları 21 Haziran'da başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları için 14 Haziran tarihinde başlattığı kayıtlar yoğun ilgi görerek sona erdi.

Çocuklara hem eğlenceli hem de sporla iç içe bir yaz tatili yaşatmayı hedefleyen spor okullarında eğitimler 21 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa Belediyesi bu yıl basketbol, futbol, voleybol, karate, güreş ve satranç branşlarında açtığı yaz spor okullarıyla çocukların spor sayesinde bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlanmasını amaçlıyor. Ayrıca Yaz Spor Okulları kapsamında kadınlara özel Aliağa, Helvacı ve Yeni Şakran'da da Pilates kursları gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları bu yıl pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek. Alanında deneyimli eğitmenlerin görev yapacağı spor kurslarında yüzlerce çocuk keyifli bir yaz geçirecek.

Spor okullarında öncelikli amaçlarının çocukların spor yapmaktan keyif almalarını sağlamak olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, "Çocuklarımızın iyi birer sporcu olabilmeleri için öncelikle yaptıkları spordan mutluluk duymaları gerekiyor. Aliağa Belediyesi Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerine sağlayarak geleceğe özgüveni yüksek, sporu seven, başarılı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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