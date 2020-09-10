Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri filosunu güçlendirdi Aliağa Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç filosunu güçlendirdi.

Aliağa Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç filosunu güçlendirdi. Filoya altısı çöp toplama, birisi yol süpürme aracı olmak üzere 7 yeni araç daha katıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle evlerde tüketimin artması, Aliağa'da günlük toplanan çöp miktarının artmasına neden oldu. Mart ayı başında kentte 200 ton çöp toplanırken, pandemi ile birlikte toplanan çöp tonajı 100 ton artarak 300 tona çıktı. Kentte artan günlük çöp miktarının daha rahat ve hızlı toplanabilmesi için harekete geçen Aliağa Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünün araç filosuna 7 yeni araç daha ekledi. Filoya, tek seferde 16 buçuk metreküp çöp toplama kapasitesine sahip 6 yeni araç ve bir süpürme aracı daha eklendi. Böylece Aliağa Temizlik İşleri Müdürlüğü filosundaki araç sayısı 14'ü çöp, 3'ü yol süpürme ve biri çöp konteyneri dezenfekte aracı olmak üzere 18'e yükseldi. - İZMİR

Kaynak: İHA