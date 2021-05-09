Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor

Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında vatandaşlara rahatsızlık veren sivrisinek ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

Aliağa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında vatandaşlara rahatsızlık veren sivrisinek ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Vektörle Mücadele Ekibi, sivrisinek, karasinek ve diğer rahatsız edici böceklere karşı ocak ayında başlattığı larva mücadelesini şimdi de kentin dört bir yanında yoğunlaştırdı. Sivrisineklerin üreme kaynakları olan; rögar, foseptik, otluk ve sulak alanlarda çalışmalar yapılırken, ekipler vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesini amaçlıyor.

Aliağa'da gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemler kullanılmasına dikkat ediliyor. - İZMİR

Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:27:48. #1.14#

title