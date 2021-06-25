Aliağa Belediyesi Sınav Süresince Görev Başında Olacak
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Aliağa Belediyesi Sınav Süresince Görev Başında Olacak

Aliağa Belediyesi Sınav Süresince Görev Başında Olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Hafta sonu 26-27 Haziran günlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri yurt genelinde olduğu gibi Aliağa'da da hizmet verecek.

Aliağa Belediyesi, sınav yerine ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin bir telefon kadar yakınında olacak. Sınav süresince okul yakınlarındaki inşaat çalışmaları durdurulacak olup Zabıta ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okul çevrelerinde devriye halinde olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı '2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelgesi gereğince YKS'ye girecek adaylar için Nüfus Müdürlükleri cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak. Yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

ALİAĞA'DA AÇIK OLACAK FOTOĞRAFÇILAR

Genelge kapsamında 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Aliağa'da Foto Varlı, Stüdyo Nehir ve ME-SA Fotoğraf belirlenen saatler arasında hizmet verecek.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE ULAŞIM HİZMETİ

Aliağa Belediyesi, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilerin sınav yerine ulaşım noktasında sıkıntı yaşamaları halinde öğrencilerin bir telefon kadar yakınında olacak. Sınav yerine ulaşmada sorun yaşayan öğrenciler, Hilal Masa 153 hattını arayarak ya da 0530 277 2222 numaralı telefona mesaj göndererek yardım talebinde bulunmaları halinde, Belediye araçlarıyla sınav yerine ulaştırılacaklar.

Kaynak: Bültenler

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