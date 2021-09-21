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Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

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Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Aliağa Belediyesi, sıcak asfalt serim çalışmalarına yaz ayı başında hazırladığı plan ve program kapsamında devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, sıcak asfalt serim çalışmalarına yaz ayı başında hazırladığı plan ve program kapsamında devam ediyor. Belediye ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarını Siteler Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan ve kapalı pazar yerine ulaşan ana arterlerden Beyazıt Caddesi'nde sürdürdü.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz ayı başında yaptığı çalışmalar neticesinde bozuk olduğunu tespit ettiği cadde ve sokakları sıcak asfaltla kaplıyor.

Yaz ayında başlayan sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında bugüne kadar; Barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Güzelhisar Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklar, Siteler Mahallesi 493 ve 500 sokak ile Tanker Garajı yolu sıcak asfaltla kaplandı. Yaz ayı başından bugüne kadar kent genelinde toplam 20 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, kent merkezinde trafik akışının yoğun olduğu Atatürk Mahallesi Beyazıt Caddesi'ni sıcak asfaltla kapladı. Beyazıt Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan Vali Mithat Paşa Caddesi ile Güneş Sokak da da sıcak asfalt döküldü. Asfalt çalışmasının yanı sıra yayaların rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecekleri kaldırım imalatı da belediye ekiplerince yapıldı.

Başkan Serkan Acar, çalışmaları inceledi

Beyazıt Caddesi, Vali Mithat Paşa Caddesi ve Güneş Sokak'a çalışmalar kapsamında, toplam bin 500 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kentin ana arterlerinden olan yolların bir an önce asfaltlanabilmesi için gece gündüz çalışan asfalt ekiplerine ziyaretlerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyerek kontrollerde bulunan Başkan Serkan Acar, asfalt ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, "Aliağamızın hem araç trafiği hem de yaya trafiği açısından ana arterlerinden olan Beyazıt Caddesi'ni asfaltladık; ayrıca Beyazıt Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki Vali Mithat Paşa Caddesi ile Güneş Sokak'ta da asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Bu bölge için bin 500 ton sıcak asfalt kullandık. Yaz ayının başından itibaren yaptığımız çalışmalar kapsamında ise Aliağa geneline toplam 20 Bin ton sıcak asfalt serdik. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda asfalt serim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Aliağa Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

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