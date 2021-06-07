Aliağa Belediyesi Sevimli Dostlar İçin Görev Başında
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Aliağa Belediyesi Sevimli Dostlar İçin Görev Başında

Aliağa Belediyesi Sevimli Dostlar İçin Görev Başında
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Havalar Isındı Su Desteği ArtırıldıSokaklarda yaşayan sevimli dostları yalnız bırakmayan Aliağa Belediyesi, mama ve su desteğini sürdürüyor.

Havalar Isındı Su Desteği Artırıldı

Sokaklarda yaşayan sevimli dostları yalnız bırakmayan Aliağa Belediyesi, mama ve su desteğini sürdürüyor. Belediye Veterinerlik Ekipleri, özellikle havaların da ısınmasıyla birlikte su desteğini artırdı.

Belediye Ekipleri, rutin olarak yaptıkları besleme çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sıklaştırdı. Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte en önemli yaşamsal ihtiyaçlardan olan suyu bulmakta zorlanan sevimli dostların hem mama hem de su ihtiyaçları sürekli olarak karşılanıyor. Kentin muhtelif bölgelerinde bulunan mamamatiklere düzenli olarak takviyeler yapılıyor. Mamamatik bulunmayan ancak popülasyonun fazla olduğu bölgelere ise Belediye Ekipleri, mama ve su bırakıyor.

Vatandaşlar, sevimli dostlarla ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa'nın ALO 153 ve 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp, Bip ve Telegram çözüm hattına ileterek yardım talebinde bulunabiliyor.

Aliağa Belediyesi Sevimli Dostlar İçin Görev Başında
Aliağa Belediyesi Sevimli Dostlar İçin Görev Başında

Kaynak: Habermetre

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