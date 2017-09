Aliağa Belediyesi Satranç Kursu Kayıtları Başlıyor

Satranç sporunu geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'nün 2017-2018 dönemi kurs kayıtları başlıyor. 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 5 Ekim Perşembe günü sona erecek.



Öğrencilerin okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli geçirebilmelerini sağlamak isteyen Aliağa Belediye Satranç Kulübü, yaz döneminin sona ermesiyle birlikte kış dönemi eğitimfaaliyetlerini başlatıyor. Yüzlerce kursiyere kapısını açan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'ne 6 yaşın üzerinde olan herkes kayıt yaptırabilecek.Kayıtların son bulmasıyla birlikte 6 Ekim Cuma günü 11.30-16.00 saatleri arasında sınıf belirleme sınavı yapılacak. Kurslar ise satranç antrenörlerinin gözetiminde 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kursiyer adayları müracaatlarını, Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi No: 30 Kat 2 (Atatürk İlköğretim Okulu karşısı-camlı bina) adresindeki kurs binasına yapabilirler.



"Satranç, çocuklara sorumluluk duygusunu aşılar"



Satrancın her yaşta insanın oynayabileceği bir spor dalı olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan,"Özellikle çocukların küçük yaşlarda satranç oynaması onlara sorumluluk almayı öğreterek bağımsız karar verme becerisi kazandırır. Satranç çocuklara sorumluluk duygusu aşılar. Okul ödevlerini ve notlarını geliştirmesine yardımcı olur. Satranç oynayan çocukların okul başarısı da artar. Sıkı çalışmanın başarıyı getireceğini öğretir. Satranç oynamayı her yaşta öğrenebilirsiniz. Genç yaşlı herkes oynayabilir" dedi. Haskan, herkesi satranç oynamaya davet etti. - İZMİR