Aliağa Belediyesi, personellerine mesleki yeterlilik belgesi kazandırıyor

Aliağa Belediyesi, farklı birimlerde görev yapan personeline uluslararası düzeyde geçerli mesleki yeterlilik belgesi kazandırıyor.

Aliağa Belediyesi saha birimlerinde görev yapan personeller; duvarcı, inşaat boyacı, alçı sıvacı, alçı plakacı, sıvacı, seramik karo ustası, ısı yalıtımcı, inşaat işçisi ve makine bakımcı gibi meslek dallarında eğitim alarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanıyor.

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEMYBK) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle, personelin motivasyonunun yanı sıra iş gücü niteliği ile hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan personel, yetkili kurum tarafından düzenlenen sınavı da başarıyla tamamladıktan sonra tüm dünya ülkelerinde geçerli sertifikaya sahip oluyor.

Mesleki Yeterlilik Uygulamasında ilk eğitim Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde başlarken, eğitimlerde başarılı olanlar mesleki yeterlilik sertifikalarını da aldı. Yıl sonuna kadar tüm müdürlüklerde, 'Mesleki Yeterlilik Uygulaması' gerçekleştirilerek çalışanlar mesleki yeterlilik belgesine sahip olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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