Aliağa Belediyesi pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları hatırlattı Aliağa Belediyesi'ne bağlı Milletin Ekibi ve Zabıta Müdürlüğü personelleri kent genelinde yaptıkları Koronavirüsü bilgilendirme çalışmalarını vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan halk pazarlarında da sürdürüyor.

Küresel bir salgın haline dönüşerek toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eder hale gelen koronavirüse (COVİD-19) karşı mücadelesini kentin dört bir yanında sürdüren Aliağa Belediyesi, yaptığı bilgilendirmelerle de vatandaşlarını bilinçlendirmeye devam ediyor.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri'nde stant kuran Milletin Ekibi, alışveriş esnasında vatandaşların uyması ve dikkat etmesi gereken hijyen kurallarının yer aldığı el broşürleri dağıtarak vatandaşlarını bilgilendirdi. Zabıta ekipleri ise dağıttıkları bildirilerle tezgahlarda bulunan yaş sebze ve meyvelerin elle seçilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Zabıta ekipleri öte yandan kent genelinde faaliyette bulunan market ve manavlarda da aynı uygulamayı hayata geçirecek.

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ALİAĞA BELEDİYESİ

Kaynak: Bültenler