Aliağa Belediyesi'nin 'oku, okut' kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesi 'Oku, Okut' kampanyası kapsamında her ay Aliağa tarihine ışık tutan birbirinden değerli eserleri ücretsiz olarak kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 14.Yayını 'Tisna Antik Kenti'nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler' okurlardan gelen yoğun talep üzerine temmuz ayının kitabı olarak yeniden dağıtıma çıkıyor.

Arkeoloji dünyasına ışık tutan 302 sayfalık eserin yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. Eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina'nın hemen ard alanında, Kocaçay'ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesi'nin, küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti'yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN KAYNAK NİTELİĞİNDE

Eser, gelecek dönemlerde Tisna Antik Kenti'nde yapılacak arkeolojik çalışmalar için önemli bir kaynak niteliği de taşıyor. Genel itibariyle Tisna Antik Kenti'nde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, Tisna'nın gelecekte arkeoloji dünyasına neler sunabileceğine dair ipuçları okuyucuya yansıtılıyor. Temel bilgilerden oluşan kitap arkeoloji dünyasına olduğu kadar Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine de katkı sunuyor.

DİJİTAL VERSİYONLARI YAYINLANDI

Tarih ve arkeoloji tutkunları Tisna-1 kitabını 1 Temmuz tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edebilecek. Eserin dijital versiyonları Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesi'nin resmi internet sayfasında da yer alıyor. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyorlar.

Kaynak: Bültenler