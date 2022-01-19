Aliağa Belediyesi'nden Vatandaşlara Ücretsiz İşaret Dili Kursu

Aliağa Belediyesi, işitme engelli bireyler ile vatandaşlar arasında daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açıyor.

Geçtiğimiz aylarda işitme engelli vatandaşlar ile iletişim gücünü artırmak amacıyla personeline işaret dili kursu veren Aliağa Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine işaret dili kursunu tüm vatandaşlar için açıyor.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde açılacak kursta kursiyerlere; işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri ile işaret dilinin tarihçesi öğretilecek. Kursiyerlerin, cümle kurarken işaret dilinin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurmaları amaçlanıyor.

1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak kurslar 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek. İşaret dili kursu haftanın iki günü salı ve perşembe günleri saat 10.30 ile 12.30 arasında gerçekleştirilecek. Kontenjanları sınırlı olan kurs alanında uzman işaret dili tercümanı tarafından verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, Aliağa Gençlik Merkezi'nin 0232 616 7071 numaralı telefonundan detaylı bilgiye ulaşabilecekleri gibi ASEV öğrenci işlerinden başvuruda bulunabilirler.

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