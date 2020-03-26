Aliağa belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek ziyareti Koronavirüs salgını dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığına önemli ölçüde zarar vermeye devam ediyor.

Bu zorlu süreçte en büyük görev de sağlık çalışanlarına düşüyor. Türkiye'nin dört bir yanında görevlerini sürdüren sağlık çalışanları ise vatandaşların sağlığı için görevlerini özverili bir şekilde yerine getiriyor.

Toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, bu zorlu süreçte ilçe genelinde görevlerini ilk günden bugüne ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak fedakârca yerine getiren sağlık personellerini de unutmadı.

Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi personelleri ilçe genelinde bulunan sağlık kuruluşlarına destek ziyaretinde bulundu. 'Bu özverili mücadelede yanınızdayız' diyen Milletin Ekibi, ziyaretleri sırasında ayrıca sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi.

Kaynak: Bültenler