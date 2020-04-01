Aliağa Belediyesi'nden psikososyal destek hattı Ülkemizde halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) kişilerde kaygı, endişe ve korkuları da beraberinde getiriyor.

Bu zorlu süreçte vatandaşlarının her türlü ihtiyacına 7 gün 24 saat çalışma prensibiyle yanıt veren Aliağa Belediyesi, yetkililerin 'Evde Kal' çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Aliağa halkının kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla 'Psikososyal Destek Hattı' kurdu. Özellikle yasa gereği sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verecek olan hattan tüm Aliağalı vatandaşlar faydalanabilecek.

Aliağalılar 0(232) 399 00 10 numaralı Psikososyal Destek Hattı'nı hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında arayabilecek. Vatandaşları telefonun diğer ucunda psikolog, aile danışmanı ve konusunda uzman danışmanlar karşılayacak.

Psikologlar vatandaşlara, kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz? Çocuğunuza koronavirüsü nasıl anlatabilirsiniz, kaygılarını nasıl giderebilirsiniz? Bu süreçte ebeveyn olarak çocuğunuzla nasıl doğru iletişim kurabilirsiniz? Baş etme becerilerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? İzolasyon sürecinde nelere dikkat etmelisiniz? İleri yaşta bulunan yakınlarımıza bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz? Doğru bilgi ve kaynaklar nelerdir? gibi konularda destek verecek.

Koronavirüs sebebiyle kaygı ve panik yaşayan Aliağalılar, hafta içi, 09.00-17.00 saatleri arasında 0(232) 399 00 10 numaralı destek hattını arayıp koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacaklarına dair telefonla bilgi alabilecekler.

Kaynak: Bültenler