Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri

Pazarcılar İçin Standart Kıyafet Uygulaması başladıVatandaşlarının daha sağlıklı, düzenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, kentteki pazar yerlerini bölgeye örnek olacak kaliteye yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Pazarcılar İçin Standart Kıyafet Uygulaması başladı

Vatandaşlarının daha sağlıklı, düzenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, kentteki pazar yerlerini bölgeye örnek olacak kaliteye yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Zabıta Müdürlüğü ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında pazarcıların giyim kuşamına ilişkin standart oluşturulması amacıyla pazarcı esnafına yönelik tek tip kıyafet uygulaması hayata geçirildi. Zabıta ekipleri esnafa özel olarak tasarlanan tanıtıcı kimlik kartlarının dağıtımına başladı. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri ve Atatürk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde başlatılan uygulamalar bölgede ilk olurken bu sayede hem pazar yerleri kurumsal bir görünüme kavuşuyor hem de vatandaşlar alış veriş yaptıkları esnafı tanıyabilme imkanı buluyor.

VATANDAŞLAR İÇİN DAHA DÜZENLİ PAZAR YERLERİ

Pazar tezgahları sabahın erken saatlerinden itibaren Zabıta Ekiplerinin gözetiminde belirlenen alanlara vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği şekilde kuruluyor. Tezgahların sarı çizgiler ile belirlenen sınırlar dışına çıkmasına izin verilmiyor. Bu sayede alışveriş yapan vatandaşlar için daha geniş alanlar oluşturuluyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kontrolleri devam ederken pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektan üniteleri bulunduruluyor.

İZMİR PAZARCILAR DERNEĞİ BAŞKANI FAYSAL ACAR: "TÜM İLÇELERİN ALİAĞA'YI ÖRNEK ALMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Aliağa Pazar Yerleri'ndeki düzenlemelerin yaklaşık 8 ay önce başladığını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Pazar yerlerindeki tezgahların kullanımı için 12 yıldır tezgah işleten esnafımıza Aliağa Belediyesi tarafından öncelik tanınarak hakları verildi. Şuan da esnafımıza tanıtım kartları ile beraber iş sırasında kullanabilecekleri kıyafetlerin dağıtımı yapılıyor. Pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan üniteleri bulunduruluyor. Tezgah araları bir ambulansın rahatlıkla giriş ve çıkış yapabileceği şekilde düzenledi. Aliağa pazarını İzmir'in diğer ilçelerine göre çok daha düzenli ve başarılı buluyoruz. Tüm ilçelerin Aliağa'yı örnek almalarını arzu ediyoruz. Esnafın da fikirleri alınarak yapılan başarılı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ MUSTAFA TAHİR ACAR: "TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR PAZAR OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar ise pazar yerlerinde yapılan düzenlemeler hakkında şunları söyledi: "Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın bölgemize örnek, Aliağa'ya ve vatandaşımıza yakışır, yönetmeliklere uygun bir pazar yeri talimatı doğrultusunda çalışmalarımıza yılbaşından itibaren süratle başladık. İlk olarak pazar yerindeki birtakım haksız işgallerin önüne geçtik. Düzen ve disiplin anlamında yenilikler yaptık. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri'nde ve Aliağa Kapalı Pazar Yeri'nde sözleşmeleri kesinleşen esnafımıza kimlik kartları ile kıyafetlerinin dağıtımına başladık. Devam edeceğimiz çalışmalarla sadece bölgenin değil Türkiye'de örnek bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa zaman için pazar yerlerimizde yapısal, görsel ve disiplin anlamında birtakım yenilikler daha yapacağız. Yapılan çalışmalarda büyük emek gösteren İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ve ekibine teşekkür ediyorum"

Kaynak: Habermetre