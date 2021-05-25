Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı

İzmir'de Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis'in 12 antik kentlerinden olan Myrina ve Gryneion'da gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla kitap olarak yayınlanıyor.

Myrina- Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Tisna Antik Kenti Yüzey Araştırması, Aigai Antik Kenti Arkeolojik Kazılarını destekleyen Aliağa Belediyesi, bu alanda yayınladığı kitaplarla da adeta rekora koşuyor. Son yıllarda birbiri ardına Arkeoloji alanında yayınları bilim dünyasına kazandıran Aliağa Belediyesi, bu alanda en çok yayın yapan yerel yönetimlerin başında geliyor.

3. CİLTTE APOLLON TAPINAĞININ YERİNİ ARAMAYA YÖNELİK ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMA SONUÇLARINI İÇERİYOR

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. cildi 2017 yılında 321 sayfa olarak akademisyenler Murat Çekilmez ve Emel Dereboylu Poulain editörlüğünde, 2. cilt ise 2018 yılında 451 sayfa olarak Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain ve Emre Erdan editörlüğünde yayınlandı. Serinin 3. Cildi ise Mayıs ayında yayınlandı. Yayınlanan 3. Ciltte Antik Kaynaklarda Gryneion Antik Kentinde olduğu belirtilen Apollon tapınağının yerini aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları detaylı olarak bilim dünyasına ve okuyuculara sunuluyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI'NIN 15.YAYINI: MYRİNA GRYNEİON 3.CİLT

Aliağa Kent Kitaplığının 15. Eseri olarak yayınlanan "Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar" adlı 160 sayfalık eser İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı. Arkeoloji ve tarih meraklıları Myrina ve Gryneion 3.Cilt kitabını 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden edinebilecek.

MYRİNA VE GRYNEİON 4.CİLT DE GELİYOR

Aliağa Belediyesi, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 4. Cildini ise 2021 yaz aylarında yayınlayacak. Serinin son yayını olarak olan 4. Ciltte bölgedeki antik kentlerde 1880 ve 1882 yıllarında yabancılar tarafından bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar, yurt içi ve yurt dışındaki müzelerde yer alan pişmiş topraktan heykelcik örnekleri değerlendirilecek. Yayında Bergama Müzesi'ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de ilk kez yayınlanmış olacak.

Kaynak: Bültenler