Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları'na Başvurular 20 Eylül'de Başlıyor - Haberler
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Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları'na Başvurular 20 Eylül'de Başlıyor

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Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları'na Başvurular 20 Eylül'de Başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'na kayıtlar başlıyor. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona erecek.

Kurslara katılmak isteyen çocuklar müracaatlarını Aliağa Gençlik Merkezi'ne yapabilecek. Kurs kayıtlarında kontenjanlar sınırlı tutulacak.

Çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte '2021-2022 Kış Spor Okulları' dönemini de başlatıyor. Aliağa Belediyesi tarafından açılacak spor okullarında çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkanı bularak kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştirebilecek.

Aliağa Belediyesi Spor Tesisleri ve Aliağa Gençlik Merkezi'nde verilecek kurslarda çocuklar; Futbol (2010-2014 doğumlular), Voleybol (2010-2014 doğumlular), Karate (2010-2015 doğumlular), Basketbol (2010-2014 doğumlular) Güreş (2010-2013 doğumlular) ve Jimnastik (2014-2018 doğumlular) branşlarında eğitim görecek.

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Haber: Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları'na Başvurular 20 Eylül'de Başlıyor - Haberler
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