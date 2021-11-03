Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclisi toplandı

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Aliağa Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 9 madde yer aldı.

Aliağa Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığındaki toplantıda, başkanlıktan gelen önergelerin oylaması gerçekleştirildi, komisyondan gelen raporlar oylandı. Tek tek oylanan gündem maddeleri, İmar ve Plan Bütçe Komisyonları ile Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edildi. Komisyondan gelen raporlar ise komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Hayvancılığın desteklenmesi, bölge üreticilerinin ihtiyacı olan et verimi yüksek damızlık koç ve koyun ihtiyacını karşılamak, kayıtlı, pedigrili ve kaliteli damızlık değeri yüksek koç/koyunlar yetiştirmek üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak "Yarı Açık Sistem Damızlık Kıvırcık Koyunculuk Tesisi" kurulması yönünde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a yetki verilmesini içeren gündem dışı önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Aliağa Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Kasım ayı ikinci birleşimi, komisyona havale edilen maddelerin oylanması için 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. - İZMİR

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