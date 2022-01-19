Aliağa Belediyesi, işaret dili kursu açacak
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
Aliağa Belediyesinin işitme engelliler ile kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açacağı bildirildi.
Aliağa Belediyesinin işitme engelliler ile kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Gençlik Merkezinde 1 Şubat'ta başlayacak kurs, 31 Mayıs'ta sona erecek.
Kursta alanında uzman işaret dili tercümanları, salı ve perşembe günleri 10.30-12.30 saatleri arasında yapılacak derslerde işaret dili öğretecek.
Kursa katılmak isteyenler Aliağa Gençlik Merkezinin "0232 616 70 71" numaralı telefonundan ya da ASEV Öğrenci İşlerine başvurarak bilgi alabilecek.
AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri