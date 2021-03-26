Aliağa Belediyesi ile Aliağa Tapu Müdürlüğünden emlak rayiç bedel protokolü
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Aliağa Belediyesi ile Aliağa Tapu Müdürlüğünden emlak rayiç bedel protokolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aliağa Belediyesi ile Aliağa Tapu Müdürlüğünden emlak rayiç bedel protokolü

Aliağa Tapu Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, Aliağa Belediyesine herhangi bir vergi borcu olmayan tüm gerçek ve tüzel kişilerden, Aliağa Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken talep edilen emlak beyan değer (Rayiç Bedel) yazısı artık istenmeyecek.

Aliağa Tapu Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, Aliağa Belediyesine herhangi bir vergi borcu olmayan tüm gerçek ve tüzel kişilerden, Aliağa Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken talep edilen emlak beyan değer (Rayiç Bedel) yazısı artık istenmeyecek.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Tapu Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Protokol imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ve Aliağa Tapu Müdürü Hakan Keleş katıldı.

İmzalanan protokolle, Aliağa Belediyesine herhangi bir vergi borcu olmayan tüm gerçek ve tüzel kişilerden, Aliağa Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken talep edilen emlak beyan değer (rayiç bedel) yazısı artık istenmeyecek. Protokolün, zaman kaybı ve kağıt israfını da önleyerek, 'Emlak Rayiç Bedelleri' işlemlerinde vatandaşın işini büyük oranda kolaylaştıracağı belirtildi.

Törende konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Vatandaşlarımız tapu işlemlerini yaparken belediyemize rayiç bedel almak için gelmeyecek, tapu müdürlüğümüz bizim sistemimiz üzerinden rayiç bedelleri görebilecek ve bu sayede vatandaşımız bize gelmeden işlemlerini tapuda kolaylıkla halledebilecek. Tapu Bölge Müdürümüze sağladıkları kolaylıklar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Aliağa Tapu Müdürümüze de iş birliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, tapu işlemlerinde Türkiye genelinde bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Vatandaş odaklı çalışan kurumlarımız arasında hızlı ve güvenli hizmet vermek için çalışıyoruz. Sayın başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız daha önce tapuda işlem yapacağı zaman belediyeye gelip borcu olup olmadığına dair rayiç bedel evrakını alıp bize getirmesi gerekiyordu. Şimdi vatandaşımız bu işlemleri için zaman kaybetmeyecek. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak web tapu hizmetimiz sayesinde tapu müdürlükleri önlerinde yaşanan beklemeleri de ortadan kaldırdık" diye konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Tapu Müdürlüğünden emlak rayiç bedel protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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