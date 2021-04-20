Aliağa Belediyesi hijyen çalışmalarına ara vermiyor
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Aliağa Belediyesi hijyen çalışmalarına ara vermiyor

Aliağa Belediyesi hijyen çalışmalarına ara vermiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi, virüs yayılımını engellemek amacıyla vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hijyen Ekibi, kent genelinde dolmuş, dolmuş durağı, bank, park, cami, eczane, okul ve hastane gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tüm kamu binaları sık aralıklarla özel bir solüsyonla dezenfekte edilerek vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.

Hijyen Ekibi görevlisi Yusuf Emre Karahan, "Dezenfekte çalışmamız Kovid-19 salgını başladığından bu zamana kadar kesintisiz devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisinde bu uygulamayı yapıyoruz. Elimizden geldiğince Aliağa Belediyesi adına görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar hijyen çalışmalarının düzenli aralıklarla yapılmasından dolayı Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Aliağa kent içi ulaşım şoförlerinden Osman Yamaner düzenli aralıklarla yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek "Dezenfekte çalışmalarından memnunuz. Belirli aralıklarla gelip dezenfekte çalışmalarını yapıyorlar. Aksamadan sürdürülen hijyen çalışmalarından dolayı Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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