Aliağa Belediyesi hijyen çalışmalarına ara vermiyor Aliağa Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Hijyen Ekipleri, haftalık olarak hazırlanan program kapsamında merkez ve çevre mahallerde cadde, sokak ve ana arterleri antiviral su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

Çalışmalarını periyodik olarak sürdüren ekipler program dahilinde; Yeni Mahalle'nin tamamı ile ana arterler olan İstiklal Caddesi, Atatürk Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve Fatih Caddesi'ni yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Ekipler, hijyen çalışmalarını tüm mahallelerde hazırlanan program dahilinde sürdürecek.

Kaynak: Bültenler