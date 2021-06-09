Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplandı
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Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum 17-21 Mayıs 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla ve Başkanlıktan gelen 5 maddelik önergenin meclis üyelerinin görüşüne sunulmasıyla başladı.

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında gündem maddeleri arasında yer alan; imar planı değişikliği, kiralama ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yönetmelik değişikliği meclis üyelerince tek tek oylandı. 1.Madde İmar Komisyonuna, 2- 4 ve 5. Maddeler İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna hava edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Birimi kurulmasını içeren 3.madde oy birliğiyle kabul edildi.

İKİNCİ BİRLEŞİM 11 HAZİRAN CUMA GÜNÜ

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temmenilerin ardından ikinci birleşimin 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler

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