Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılacak. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 5 madde yer alacak.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 17-21 Mayıs 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler meclis üyelerince oylanacak. Haziran ayı olağan meclisinde; imar planı değişikliği, kiralama ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yönetmelik değişikliği meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Aliağa Belediye Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak.

Haziran Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

Kaynak: Bültenler