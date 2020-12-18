Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
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Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu

18.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:13
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu

Aliağa Belediyesi, belirlenen program dahilinde mahallelerdeki temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, belirlenen program dahilinde mahallelerdeki temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar mahallelerinin ardından çalışmalarına Karakuzu Mahallesinde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatlarıyla çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaya başladıkları mahalleyi dört koldan elden geçiren Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program kapsamında kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Karakuzu Mahallesinde çalışıyor. Yaklaşık 600 vatandaşın ikamet ettiği mahallede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında temizlik ve bakım, ağaç budama, ot biçme, ova yollarının açılması, oyun parklarının bakımı, metruk binaların yıkımı gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Mahalledeki çalışmaları değerlendiren Karakuzu Mahalle Muhtarı Mehmet Yamaner, "Aliağa Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında ekipler mahallemize geldiler, çalışmaya başladılar. Mahallemizin sokaklarında temizlik yapılıyor, budanması gereken ve elektrik tellerine değen ağaçlar budanıyor. Ekipler parklarda bakım ve onarım, temizlik, boya gibi çalışmalar yapıyor. Belediye Başkanımız Serkan Acar'a köyümüzdeki bu hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda hizmetler devam ediyor, belediyemiz devamlı çalışıyor" şeklinde konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu
Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni durağı Karakuzu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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