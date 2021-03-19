Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde
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Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde

19.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde

Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını Yüksekköy Mahallesinde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını Yüksekköy Mahallesinde devam ediyor.

Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy, Çaltılıdere, Hacıömerli, Kalabak, Çoraklar ve Kapukaya mahallelerinde eksikleri gideren Aliağa Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Yüksekköy Mahallesinde sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler mahalle genelinde boyama, ağaç budama, ot biçme, temizlik, metruk binaların yıkılması, yolların ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi gibi çeşitli çalışmalar yapıyor. Mahalle genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksekköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Orhan, "Aliağa Belediyesinin köyümüzde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı öncelikle Serkan Acar ve belediye ekiplerine teşekkür ederim. Köyümüzde bulunan metruk binaların yıkılması ve temizlenmesi, boyama, ağaçların budanması, tarihi kuyularımızın kapaklarının kapanması, yolların yenilenmesi ve temizlenmesi gibi çalışmalar için çok teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde
Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde
Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde
Aliağa Belediyesi ekipleri Yüksekköy Mahallesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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