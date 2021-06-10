Aliağa Belediyesi Ekipleri Karaköy Mahallesi'nde

Bozuk Olan Eski Karaköy Yolu'nun Onarımı Yapıldı.

Bozuk Olan Eski Karaköy Yolu'nun Onarımı Yapıldı.

Ağıl Yolları İyileştiriliyor.

Çevre Mahallelerdeki Ağıl Yolları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak.

Çevre mahallelerde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediyesi, Karaköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ağıl yollarının iyileştirme çalışmalarını yapıyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile vatandaşların ağıl yollarına daha rahat ulaşmaları hedefleniyor. Belediye Ekipleri, belirlenen program dahilinde yıl sonuna kadar çevre mahallelerdeki tüm ağıl yollarını bitirmeyi planlıyor.

BOZUK OLAN ESKİ KARAKÖY YOLU'NUN ONARIMI YAPILDI

Belediye Ekipleri, ayrıca Eski Karaköy Yolu üzerinde BOTAŞ çalışmalarından dolayı uzun süredir bozuk olan yolun onarımını da tamamladı. Ardından yolun alt yapısı hazırlandı. 6 farklı noktada 1000'lik ve 800'lük büzlerle yolun yağmur sularından olumsuz etkilenmemesi için BOTAŞ ekipleriyle koordineli çalışma yapıldı.

Kaynak: Habermetre