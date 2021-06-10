Aliağa Belediyesi ekipleri Karaköy Mahallesi'nde
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Aliağa Belediyesi ekipleri Karaköy Mahallesi'nde

Aliağa Belediyesi ekipleri Karaköy Mahallesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesindeki çevre mahallelerde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, Karaköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yolların iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki çevre mahallelerde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, Karaköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yolların iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, vatandaşların ağıl yollarına daha rahat ulaşmaları hedefleniyor. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde yıl sonuna kadar çevre mahallelerdeki tüm ağıl yollarını bitirmeyi planlıyor. Ekipler ayrıca, eski Karaköy Yolu üzerinde bozuk olan yolun onarımını da tamamladı. Çalışmalarla yolun alt yapısının hazırlandığı belirtilirken, 6 farklı noktada binlik ve 800'lük büzlerle yolun yağmur sularından olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapan firmayla koordineli hareket edildiği ifade edildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi ekipleri Karaköy Mahallesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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