Aliağa Belediyesi Ekipleri Kalabak Mahallesi'nde
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Aliağa Belediyesi Ekipleri Kalabak Mahallesi'nde

Aliağa Belediyesi Ekipleri Kalabak Mahallesi'nde
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Yeni Kalabak'ta İmar Planlarındaki Yollar AçılıyorBelirlenen program dahilinde çevre mahallelerdeki bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Ekipleri, çalışmalarına Yeni Kalabak'ta devam ediyor.

Yeni Kalabak'ta İmar Planlarındaki Yollar Açılıyor

Belirlenen program dahilinde çevre mahallelerdeki bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Ekipleri, çalışmalarına Yeni Kalabak'ta devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kalabak Mahallesi'ne bağlı Yeni Kalabak bölgesinde imar planlarındaki mevcut cadde ve sokakların yolları açılıyor. Dolgu ve tesviye çalışması ile zemin iyileştirmesi yapılıyor.

Yeni Kalabak'ta imar yollarının açılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Kalabak Mahalle Muhtarı Mehmet Kartal, "Mahallemizde imar planlarında bulunan cadde ve sokakların yolları Aliağa Belediyesi ekiplerince açılıyor. Belirlenen program dahilinde mahallemizdeki üretim ve ağıl yolları da yapılacak. Gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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