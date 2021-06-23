Aliağa Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Başladı
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Aliağa Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Başladı

Aliağa Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakyalı mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Antakya ilçesine bağlı Bohşin, Büyükdalyan, Alazi, Serinyol, Derince,Üçgedik, Alahan,Aanayazı,Narlıca ve Karali Bölüğü mahallelerinin sakinleri ile bir araya gelen Başkan Savaş, muhtarların ve vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Savaş'a HATSU Genel Müdürü İkbal Polat, CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu ile CHP Antakya Kadın Kolları Başkanı Alev Gümüş de eşlik etti.

Hatay'a gerçekleştirdiği birçok çalışmayı vatandaşlar ile paylaşan Lütfü Savaş, altyapısı olmayan birçok mahallede çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi.

LÜTFÜ SAVAŞ: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE HİZMET BİTMEZ

Muhtarlar ve mahalle ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Lütfü Savaş, "Pandemi sebebiyle son 1 yıldır köy ve mahallelerimizi gezemedim. Buralara gelemesem de arkadaşlarımızın burada yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Hatay Büyükşehir Belediyesinde hizmet bitmez. Hatay'a ihtiyaçlar doğrultusunda, eşit ve dengeli şekilde hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bizim birinci amacımız birliği, bütünlüğü ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek. İnsanlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek.İkinci amacımız da hizmet" dedi.

"İNŞALLAH SURİYE'YE BARIŞ GELİR VE BURADAKİ VATANDAŞLAR KENDİ EVLERİNE DÖNERLER "

Hatay'ın Suriye'deki savaştan dolayı olumsuz etkilendiğini ifade eden Savaş şu sözleri söyledi: "Pandemi, ekonomik sıkıntılar ve nüfus artışı bizi de yordu. Önceden bütçemizle 3 kişiye bakarken şimdi 4 kişiye bakmak zorunda kaldık. Çünkü 500 binden fazla misafir daha fazla su, yol, yeşil alan istedi. Resmi kayıtlara göre 500 binden fazla Suriyeli vatandaş şehrimizde yaşıyor. 9 yıldır onlara bakıyoruz. Ve kardeşlik bağlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Her görüştüğüm büyükelçiye ve devlet büyüğüne bu savaşın bitmesi gerektiğini söylüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Savaş konuşmasının devamında, " Son 4 ay içinde 65 büyükelçi ile görüştüm. İnşallah Suriye'ye barış gelir ve buradaki vatandaşlar kendi evlerine döner. Hatay'daki tüm renklerimiz şehrimizdeki barış, kardeşlik ve huzur iklimine su taşıdı ve bereket kattı. İnşallah bölgedeki barış sağlanır ve Hatay'ın sosyolojik, psikolojik ve ekonomik değerleri eskiye döner" diye konuştu.

MUHTARLARDAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Bohşin Mahalle Muhtarı Yusuf Güleryüz de "Altyapımız, arazi yollarımız, parke taşı gibi neye ihtiyacımız olduysa Hatay Büyükşehir Belediyesi bize olumlu cevap verdi. Mahallemiz 40 yıldır sıcak asfalt görmemişti. Asfalt Bohşin'e ilk defa sizinle geldi. Tüm bunları size borçluyuz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve muhtarların yoğun ilgisi ile karşıladığı Savaş, ziyaretinin devamında Karali Bölüğü Mahalle Muhtarlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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