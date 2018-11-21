Aliağa Belediyesi Akaryakıt İhalesine Çıkıyor

Aliağa Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, akaryakıt alım ihalesine çıkarak, 500 bin litre motorin, 10 bin litre kurşunsuz benzin alımını kapsayan ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, akaryakıt ihalesine çıkacağını duyurdu. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek. 500 bin litre motorin, 10 bin litre kurşunsuz benzin (95 Oktan) alımını kapsayan ihale, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. Yüklenici firmanın mal teslimini, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Aliağa Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne ihtiyaca göre peyder pey yapacağı, duyurusu yapılan ihalenin ilanında ihaleye katılabilme şartlarının, istenilen belgelerin ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ayrıntılarıyla yayımlandığı kaydedildi.

İhale dokümanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 250 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi'nden de satın alınabileceği aktarıldı. Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği; yine aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebileceği ifade edildi. Verilen tekliflerin geçerlilik süresinin ise ihale tarihinden itibaren 90 takvim gün olduğu açıklandı. - İZMİR