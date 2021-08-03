Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün saat 18.00'de yapılacak.

Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 140 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 6-9 Temmuz tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyon Raporları meclis üyelerince oylanacak. Ağustos ayı olağan meclisinde; Aliağa Merkez ve Horozgediği Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 'ne ilişkin vatandaşların askı süresi içinde yapmış olduğu itirazlar ve trampa ile ilgili maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Aliağa Belediye Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak.

Ağustos Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

Kaynak: Bültenler