Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün saat 18.00'de yapılacak.

Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 140 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 6-9 Temmuz tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyon Raporları meclis üyelerince oylanacak. Ağustos ayı olağan meclisinde; Aliağa Merkez ve Horozgediği Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 'ne ilişkin vatandaşların askı süresi içinde yapmış olduğu itirazlar ve trampa ile ilgili maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Aliağa Belediye Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak.

Ağustos Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ecem Güzel Metin Oktay Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:05:08. #1.16#

title