Aliağa Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu yeterli görüldü
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Aliağa Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu yeterli görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aliağa Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu yeterli görüldü

Aliağa Belediye Meclisinin nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirilirken, 2020 yılı faaliyet raporu meclis üyelerince yeterli görüldü.

Aliağa Belediye Meclisinin nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirilirken, 2020 yılı faaliyet raporu meclis üyelerince yeterli görüldü.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantı, 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesiyle başladı. Grup sözcülerinin rapor hakkındaki görüşlerini sunmalarının ardından 2020 yılı faaliyet raporu meclis üyelerince yeterli görüldü. Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından, riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esasların imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Aliağa Belediyesinin bir sonraki meclis toplantısı, 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu yeterli görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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