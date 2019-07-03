Aliağa belediye meclisi toplandı

İzmir'de, Aliağa Belediyesinin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı. Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 49 madde tek tek oylandı. 10 Haziran 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantı, beş adet gündem dışı önergenin meclis gündemine alınması ile devam etti. Ardından başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında bazı maddeler oy çokluğu ile imar komisyonuna havale edildi, bazıları da imar ve plan bütçe komisyonuna havale edildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamındaki 17 ve 18'inci maddeler oy çokluğu ile reddedilirken, geri kalan tüm raporlar komisyonlardan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Temmuz ayı olağan meclisi, oturuma katılmayan Sami Toydemir ile Seçil Adalet Işık'ın mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclisin 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 18.00'da toplanmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA