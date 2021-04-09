Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı ikinci birleşimi yapıldı
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Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı ikinci birleşimi yapıldı

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Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı ikinci birleşimi yapıldı

lk birleşimi 6 Nisan Salı günü yapılan Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantı 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile başladı. Grup sözcülerinin rapor hakkındaki görüşlerini sunmalarının ardından 2020 yılı faaliyet raporu meclis üyelerince yeterli görüldü.

Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından, riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esasların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Aliağa Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Birleşimi, oturuma katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin kabul edilmesi ve bir sonraki meclis toplantısının 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler

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