Aliağa Belediye Meclisi iki aylık aradan sonra yeniden toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliağa Belediye Meclisi iki aylık aradan sonra yeniden toplandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki aydır toplanmayan Aliağa Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısıyla çalışmalarına yeniden başladı.

Aliağa Belediye Meclisi iki aylık aradan sonra yeniden toplandı
10.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:54

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki aydır toplanmayan Aliağa Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısıyla çalışmalarına yeniden başladı.

Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanan belediye meclisi üyeleri, salona ateş ölçümü yapılarak giriş yaptı. Maskeli ve sosyal mesafe düzenine uygun şekilde salona yerleşti. Başkan Serkan Acar, "Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte meclis toplantılarımız devam edecek. Aliağamız bildiğiniz gibi bir sanayi şehri olarak, bir liman şehri olarak riskli bölgelerden bir tanesiydi ama Allah'a hamd olsun bir ölüm vakası yaşamadan süreci bu noktaya getirdik. İnşallah hep birlikte bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz. Sağlıkla, sıhhatle olağan koşullara kavuşuruz. Bu pandemi süresi boyunca başta kaymakamlığımız ve onun bünyesinde tüm kamu kurumlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Yine bu süre zarfında gerek siyasi parti temsilcilerimiz gerekse sivil toplum kuruluşlarımız örnek bir birlik ve beraberlik gösterdi. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Yine belediye personelimiz büyük bir gayret ve özveri gösterdi onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de Aliağa halkına yapıyorum. Allah'a şükür Aliağa olarak bu süreci güzel bir biçimde birlikte yönettik. İnşallah böyle bir salgınla, felaketlerle bir daha karşılaşmayalım. Sağlıkla sıhhatle bu süreci atlatalım." dedi.

Başkan Serkan Acar'ın konuşmasının ardından 3 Mart tarihli meclis tutanağı oy birliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait olan taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işletmelerden faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira tahakkuklarının ilgili mevzuat çerçevesinde iptal edilerek tahsil edilmemesi hususu görüşüldü. Bu taşınmazlarda kiracı olarak bulunan vatandaşlardan Mart, Nisan ve Mayıs aylarının kirasının alınmaması konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Öne çıkan bir değer madde ise, "Belediyece yatırım harcamalarının karşılanması ve Covid 19 ile mücadele kapsamında kullanılması için İller Bankasından 15 bin 175 milyon 275 TL nakit kredi kullanılması ve Başkan Serkan Acar'a her türlü işlemi yapmak üzere yetki verilmesi konusu oldu. İlgili madde meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bununla ilgili açıklamada bulunan Başkan Serkan Acar, "Covid 19 süresince belediyelerin gelir kaybından dolayı gerek İller Bankası payından gerek ruhsat harçları payından yaşanan gelir kaybından dolayı hükümetimiz böyle bir krediyi öngördü. Bu kredinin kullanış amacı belediyenin giderleriyle ilgili doğal olarak. Yani bu kredi belediye giderleri için kullanılacak. Belediye giderlerinin içerisinde maske de olur, gıda da olur, yol da olur. Kredinin bir şartı yok. Doğal olarak kredi belediye giderleri için kullanılacak. Düşük faizli ve belli bir süre ödemesiz bir kredi olacak. Hükümet tarafından belediyelere böyle bir hak verildi" ifadelerine yer verdi.

Toplantının devamında, İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna ek olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonları kuruldu. Bu komisyonların 5'er kişiden oluşması ve görev sürelerinin Nisan 2021'e kadar olmasına karar verildi.

Meclis gündeminde görüşülen, Aliağa Askerlik Şubesinin talebine istinaden Siteler Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda yapımı devam eden belediye ek hizmet binasının zemin katında 3 oda 1 arşiv odasının Aliağa Askerlik Şubesi olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle tahsis edilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Aigai antik kenti ile ilgili olarak Aliağa Belediyesi ile Manisa Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Aigai Kazı Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait 803 metrekare taşınmazın üzerine mevcut yapılar, 748 metrekare taşınmazın üzerine mevcut yapılar, 512 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmazların ayni sermaye olarak Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi'ne devredilmesi için Belediye Başkanı Serkan Acar'a Ticaret Mahkemesine değer tespiti yapmak üzere TTK'nın 343. Maddesi kapsamında yetki verilmesi ve mahkemece belirlenecek bedel üzerinden ayni sermaye olarak devir işlemlerini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi maddesi dikkat çeken bir diğer madde oldu. İlgili madde CHP ve İYİ Partili meclis üyesi Sedat Sarı'nın ret oyu kullanmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Meclisinin 5 Kasım 2019 tarihi ile Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş.'ye ve Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.'ye nakit borçlanma yetkisi verilmişti. Borçlanma yetkisi verilen meclis kararına 'belediye ve bağlı kuruluşlarının finansmanı için belediye gelirlerinin temin ve temlik verilmesi" ibaresinin ilave edilmesi gerektiği hususu meclis üyelerince görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra gizli oylama ile encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Üyeliklere Hilal Sadıkoğlu, Berkay Aktaş encümen üyeliğine seçildi. Aliağa Gençlik Merkezi içerisinde bulunan spor kompleksinden Aliağa'da ikamet eden 15 – 23 yaş aralığındaki dar gelirli gençlerin ücretsiz faydalanmalarına ilişkin talebe ait Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Cadde ortasında komşunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten anlar kamerada
Cadde ortasında komşunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten anlar kamerada
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit...
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Mariah Carey
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Aziz Yıldırım
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Aliağa Belediye Meclisi iki aylık aradan sonra yeniden toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 10:55:34. #1.15#
title