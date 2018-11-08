Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Çalışanını Dövdü
İzmir'in Aliağa ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, temizlik işçisi Yunus Narin'i tekme tokat dövdüğü iddia edildi. İşçi Narin, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü Belediye Başkanı Acar hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, temizlik işçisi Yunus Narin'i tekme tokat dövdüğü iddia edildi.
Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre işçi Yunus Narin, olayın ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Narin, 7 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olay için verdiği ifadede delillerini savcılığa sundu.
BELEDİYE ÇALIŞANINA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU
Serkan Acar'ın, personelle yapılan kahvaltılı program sonrasında hastalık durumlarında bile çalışanlara izin verilmediğini söyleyen ve bu yüzden rapor almak zorunda kaldıklarını ileten Narin'e tepki gösterdiği belirtildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığını gerekçe göstererek işçi Yunus Narin'in yanına gelen MHP'li Serkan Acar'ın fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.
İşçi Narin, Acar'ın kendisine tokat attığını iddia ederek olayı hukuki makamlara taşıdı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
İşte o ifade:
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Ehlibeyt yolunun dışında dürüst insanla ra rastlamadım Ehlibeyt eğitimi alirsak ancak insanı yönden eksiğimiz tamamlanirCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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İŞÇİLERE KALKAN ELLER KIRILSIN BUNLAR ÇALIŞAMINI HOR GÖRÜR EZER ADAM YERİNE KOYMAZ ÇALIŞTIRIR HAKKINI YER MESAYİSİNİ KESER SÖMÜRÜR MALESEF TÜRKİYEDE İŞÇİLER HERZAMAN EZİLİR EN AZ PARAYI ALIR LAFA GELİNCE İŞÇİLER BİZİM EMEKCİ KARDEŞİMİZ DERLERCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Güneş balçıkla sıvanmaz karalama yapmayın lannnCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Karalama politikası yıkılmaz kaleyi yıktı serkan acar yine yıkacakCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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HABER TAMAMEN DOĞRUDUR. SERKAN ACAR''IN GERÇEK YÜZÜ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. ARTIK HERKESİN GERÇEK YÜZÜNÜ ALLAH (C. C. ) ORTAYA ÇIKARIYOR (ÇOK ŞÜKÜR)Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır