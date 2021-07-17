Aliağa bayrama hazır
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Aliağa bayrama hazır

Aliağa bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlikten ulaşıma, çevre korumadan veterinerlik ve zabıta hizmetlerine kadar tüm ekipler arife günü ve bayram süresince sahada görev başında olacak.

Vatandaşlar arife günü ve Kurban Bayramı süresince kabristan ziyaretlerini belediye servisleri ile ücretsiz olarak saat 10.00'dan akşam 16.00 ya kadar saat başı yapabilecek. Aliağa Gençlik Merkezi önü ve Yeni Mahalle Garaj mevkiinde bulunan Jandarma Lojmanları önü olmak üzere iki farklı noktadan hareket edecek olan belediye servisleri vatandaşları ücretsiz olarak kabristanlığa taşıyacak ve geri dönüşlerini sağlayacak. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler arife günü dahil, Kurban Bayramı boyunca hayvan satış ve kesim alanlarında biyolojik ve evsel atıkların alınarak bertaraf edilmesini sağlayacak. Ekipler, Aliağa'nın tüm cadde ve sokaklarını yıkama işlemlerinin yanı sıra çöp konteynırları dezenfekte edildi.

Hilal Masa ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat görev başında

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Hilal Masa bayram süresince koordineli bir şekilde çalışacak. Vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden yapacakları talepler ile 0530 277 2222 No'lu mobil mesaj hattına gönderecekleri istek, şikayet ve önerilere anında yanıt verilecek. Zabıta ekipleri, ayrıca veterinerlik birimi ile birlikte kurban satış ve kesim yerlerinde belgesi olmayan, sağlıksız, hastalıklı hayvanların satışının önüne geçmek için bayram sonuna kadar denetimlerde bulunacak. Bayram öncesi fırın ve marketlerdeki rutin denetimler sürdürülecek.

Sağlıksız hayvan kesimlerine izin verilmeyecek, sokak hayvanları unutulmayacak

Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bayram öncesi ve bayram süresince veterinerlik hizmetlerini aksatmadan yürütecek. Kesim yerlerinde sağlıksız ve hastalıklı hayvanlar konusunda denetimler yapılacak, acil müdahaleler için veterinerlik hizmeti 24 esasıyla sürdürülecek. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakımı ve kontrolünü bayram süresince gerçekleştirecek. Kentin muhtelif noktalarında sevimli dostların mama ve su ihtiyacı için beslemeler yapılacak. Mamamatiklere sık sık mama takviyesi yapılacak.

Kesim ücretleri

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan karar neticesinde bu yılın kesim ücretleri şöyle olacak: Bayramın 1. günü büyükbaş kurbanlık kesimi 400 TL, küçükbaş kurbanlık kesimi 135 TL, bayramın diğer günleri ise büyükbaş kesimi 250 TL, küçükbaş kesimi 85 TL. - İZMİR

Aliağa bayrama hazır
Aliağa bayrama hazır
Aliağa bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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