Aliağa Ağapark Plajı 5.Kez Mavi Bayrak ile Taçlandırıldı
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Aliağa Ağapark Plajı 5.Kez Mavi Bayrak ile Taçlandırıldı

Aliağa Ağapark Plajı 5.Kez Mavi Bayrak ile Taçlandırıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa'yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark Plajı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 5. kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa'yı bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark Plajı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRKÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 5. kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İlk Mavi Bayrak ödülünü 2017 yılında alan Ağapark Plajı böylelikle 5 yıl üst üste aralıksız Mavi Bayrak ödülünü almış oldu.

Aliağa Belediyesi'nin 170 dönüm alan üzerine inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduğu, güney sahillerini aratmayan denizi ve plajı, yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restaurantları, alacart restaurantı, otoparkı, can kurtaran hizmeti, sağlık odası, bebek bakım odaları, mescid ve modern yaşam alanlarıyla hem eğlenceyi hem de ekonomik tatili bir arada sunan Ağapark, TÜRKÇEV değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.

TURİZM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Kıyıların korunmasında, çevre bilincinin gelişmesinde ve turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak projesinin önemli bir yeri bulunuyor. Mavi Bayrak esasen bir çevre ödülü olmakla birlikte, uluslararası standart özelliği taşıması ve uygulama alanının kıyılar olması nedeni ile turizm sektörü açısından büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Habermetre

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