Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak - Haberler

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Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak

2022 Plaj Voleybolu Pro Tur Futures organizasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılacak.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur Futures organizasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, TVF ile Aliağa Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, 16-19 Haziran'da Ağapark Sosyal Yaşam Alanı'nda kurulacak kortlarda gerçekleştirilecek.

Voleybolseverlere plaj yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlayan Pro Tur'un üç aşamasından biri olan Futures, aynı zamanda organizasyonlara ev sahipliği yapacak şehirlerin ülkede sporu ve gelecek vadeden genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Haziran, Aliağa, İzmir, Spor, Haberler

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