Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya son 3 günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya son 3 günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu twitterdan yaptığı paylaşımda son 3 günde yapılan operasyonlar sonucunda toplam bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı