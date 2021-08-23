Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı

Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya son 3 günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya son 3 günde 506'sı Afgan toplamda bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu twitterdan yaptığı paylaşımda son 3 günde yapılan operasyonlar sonucunda toplam bin 251 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, yakalananların 506'sının Afgan olduğunu kaydetti.

Vali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti. Yerlikaya ayrıca 1 Ocak'tan itibaren İstanbul'da toplam 40 bin 286 kaçak göçmenin yakalandığını vurguladı.

 


Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İngiliz basınından Türkiye'ye 'Afgan mülteci kampı' özrü
İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" özrü
Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
Savcılıktan YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Erol Bulut Ozan Tufan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ali Yerlikaya: Son 3 günde bin 251 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:13:02. #1.15#

title