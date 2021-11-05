Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor" - Haberler Spor
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Ali Yalçın: "Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ali Yalçın:

Denizlispor Altyapı Koordinatörü Ali Yalçın, TFF'nin uyguladığı gelişim liglerine seyirci yasağına tepki gösterdi.

Denizlispor Altyapı Koordinatörü Ali Yalçın, TFF'nin uyguladığı gelişim liglerine seyirci yasağına tepki gösterdi. Yalçın üst liglerde tam kapasite ile seyirci alınma çalışmaları yapılırken, altyapıda uygulanan bu yasağa anlam veremediklerini söyledi.

Denizlispor'da altyapısında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Altyapı Koordinatörü Ali Yalçın yaklaşık bir buçuk, iki aydır çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Takımlarımız maçlara hazır. Geçen hafta U19 Takımımız Kocaelispor ile oynadı. Çok güzel bir maç oldu. Özellikle son yarım saati izlenmeye değerdi. 4-5 pozisyon kaçırdı. Çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Tabi ki bizim için sonuçtan daha önemlisi çocuklarımızın iştahlı arzulu oynaması. Biz de yukarıya futbolcu sunalım diye mücadele ediyoruz. Şu anda Denizlispor altyapısında 20 hocayız. Hepimiz de orada maçı izledik. Tabi orada o güzel oyunu mücadeleyi görünce de mutlu olduk" dedi.

"Gelişim Liglerinde seyirci yasağını anlamak mümkün değil"

TFF'nin aldığı kararı anlayamadığını söyleyen Altyapı Koordinatörü Ali Yalçın, "Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu seyirci yasağını anlamadık. Bütün futbol maçları seyirciye açılırken bizim gelişim liglerinde, altyapıdaki maçlara seyirci yasağı konmasına anlam veremedik. Onun için de gerekli yazışmaları görüşmeleri yaptık inşallah bu sorun da çözülür. Zaten bizim maçlara futbolcularımızın anne babaları yakınları geliyor. Fazla maça gelen olmuyor bu yasağı anlamak mümkün değil. Yüzde yüz kapasiteyle tribünler de dolmuyor. Belki tribünlerin yüzde beşi doluyor. Bu nedenle bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. İnşallah aileler futbolseverler gelip maçlarımızı izleme imkanı bulurlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Ali Yalçın: Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor

Ali Yalçın: Üst liglerde seyirci alınıyor Gelişim Ligi'nde neden alınmıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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